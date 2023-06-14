TBMM'de komisyon başkanları belli oldu

TBMM'de yapılan oylamalar sonucu ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu.

TBMM'de komisyon başkanları belli oldu

Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu komisyonlara şu isimler başkan seçildi:

- Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar

- İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu

- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin

- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş

- Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

AK Parti'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

AK Parti'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

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- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci

- Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank

- Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,

- Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,

- Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,

- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

- Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.

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