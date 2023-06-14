TBMM'de komisyon başkanları belli oldu

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci



- Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank



- Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,



- Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,



- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,



- Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,



- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,



- Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.

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