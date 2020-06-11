TBMM'de pozitif vaka sayısı 10

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TBMM'deki corona virüs vakalarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Genel kurulda konuşan TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, tüm salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlanarak görevlerine başladığını söyleyen Erdoğmuş, şöyle devam etti:

"Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur."

