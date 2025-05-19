TBMM'de seçim haftası: Numan Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta önemli seçimler var.

Genel Kurulda yarın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na beş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na ise üç üyelik için seçim yapılacak.

28 Mayıs tarihinde ise Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

İLK OLARAK HSK SEÇİMİ YAPILACAK

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak, 13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) beş yeni üye seçimi yapılacak.



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, 101 adayın başvurusunu 15 adaya düşürmüştü.



Meclis Genel Kurulu, 15 aday içinden, HSK’nın beş yeni üyesini belirleyecek.

Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçilecek.



RTÜK ÜYELERİ SEÇİLECEK



Meclis’te HSK seçiminin yanı sıra AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) da 3 üye seçilecek.



Gizli oylamada en fazla oy alan aday RTÜK'ün yeni üyesi olacak.

