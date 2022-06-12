TBMM'de tatil öncesi yoğunluğu

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.



Haftalık çalışmasına 14 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi görüşülecek.



AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi ile Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak.



Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.



Doktor öğretim üyesi ve başasistanlar, tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az 1 yıl çalışacak.



1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.



İFM TEKLİFİ



İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi ile İFM'deki tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti, 20 yıl süreyle yönetici şirketçe gerçekleştirilecek.



Finansal kuruluşların İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.



Katılımcı belgeli finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden tahsili gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak.



KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ



Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, çarşamba günü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



Teklif ile kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.



Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.



Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.



İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun salı günkü toplantısında, "Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu" ile "İsveç İnceleme Raporu" görüşülecek.



KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ, çarşamba günü İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, Tasfiye Halindeki Karadeniz Bakır İşletmesi ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, perşembe günü de Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.



Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.