TBMM'de Terörsüz Türkiye komisyonu: Kararlar için salt çoğunluk aranacak

Yeni haftada gözler Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde kurulacak komisyon için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş komisyona siyasi partilerden üye talep edecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, komisyonda Meclis'teki sandalye sayısına göre temsil edilecekler. Komisyona Meclis'te grubu olmayan siyasi partilerden birer üye alınması, bağımsız milletvekillerinden de kura ile üye seçilmesi öngörülüyor.



Terörsüz Türkiye komisyonunun hızlı oluşturulması için kanunla değil başkanlık kararıyla kurulması ve 35 üyeden oluşması bekleniyor. Komisyonda alınacak kararlar için ise “salt” değil “nitelikli çoğunluk" şartı getirilmesi planlanıyor.



Edinilen bilgilere göre Terörsüz Türkiye komisyonunun bir ihtisas komisyonu olarak değil istişare komisyonu olarak calışacak.



Komisyonda süreçte gerçekleştirilecek bazı yasal düzenlemeler için ön hazırlık yapılacak.



Ayrıca toplumsal entegrasyon için gerekli adımlar konusundaki istişareler de Meclis çatısı altında bu komisyonda gerçekleştirilecek.