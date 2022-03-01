TBMM'de Ukrayna oturumu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 6. gününde devam ediyor.

Ülkedeki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi.

"Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından çok önemli" diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ülkemiz açısından, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından İç tüzüğün 59'uncu maddesi 2'nci fıkrasında kabine yani Dışişleri Bakanımız bu çerçevede yarın Meclis'i bilgilendirecek. Meclis bu hususta süreçler hakkında değerlendirmelerini yapmış olacak."



Oturumun gizli olması bekleniyor.