TBMM'de yapay zeka komisyonu kurulacak

Yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulacak. Komisyonda yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmediği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılacak.

TBMM'de yapay zeka komisyonu kurulacak

1 Ekim tarihine kadar tatilde bulunan 'de, yeni yasama dönemine yönelik hazırlıklar sürüyor.

29'ncu Yasama Dönemi içerisinde görüşülmesi planlanan kanun tekliflerinin yanı sıra yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla araştırma komisyonu kurulacak.

Araştırma Komisyonu'nda her partiden milletvekili bulunacak. Araştırma Komisyonu; yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmemesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapacak.

RAPOR HAZIRLANACAK

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kurulması, ilk kez TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, Google yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda, "Yapay zeka konusunda, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar var" şeklindeki ifadesiyle ilk kez gündeme geldi.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, kamu kurum ve kuruluşları, 'de bulunan yapay zeka şirketlerinin temsilcileri, akademisyenler, bilişim uzmanları ve konuyla ilgilenen uzmanları toplantılara davet ederek bilgi isteyecek.

Belli bir süreyle çalışması planlanan araştırma komisyonu, çalışmalarını tamamlanmasının ardından yapay zeka ile ilgili rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporun kanun teklifine dönüşüp dönüşmeyeceğine ise daha sonra karar verilecek.

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