TBMM’de yeni dönemin ilk gündem maddesi olası İstanbul depremi olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak.



Meclis’in ilk gündem maddesi ise olası İstanbul depremi olacak.



Açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.

Bakanlığın olası İstanbul depremine yönelik ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayan Güler, “Gerek 39 ilçemizin bina risk analizleri, gerekse zemin etütleriyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. İstanbul'a özgü farklı öneriler ve farklı bir kanuni düzenleme ihtiyaçlarını da ifade ediyorlar. Bu çalışmalar da tahmin ediyorum ekim ayı içerisinde bitecek gibi görülüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra yasal düzenleme açısından bir metin çalışmasına geçmiş olacağız.” dedi.



İstanbul’da dönüştürülmesi gereken belli bir bina sayısının olduğunu anımsatan Güler, bunların nitelikli olarak tespiti, altyapısının ve zemin etütlerinin doğru yapılması için ihtiyaç duyulacak kanuni düzenlemeleri etraflıca konuşup tartışacaklarını dile getirdi.

Güler, “İnşallah, bu kapsamda yapılan çalışmanın; ekim ayının ortası olur, sonu olur; hızlıca Meclis Başkanlığımıza sunulup kanunlaşması noktasında gerekli çalışmayı yapacağız.” ifadelerini kullandı.