Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek, uygulamayı 31 Aralık 2029'a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis 'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.