TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. İşte Meclis'in yeni dönem gündemi

TBMM'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı, 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel Kurul’da, perşembe günü saat 14.00’te özel oturum düzenlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında, Genel Kurul'da milletvekillerine seslenecek. Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek.

Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak.

YENİ YASAMA YILINDA TBMM GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR

Peki 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nda Meclis'in gündeminde neler olacak?

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Meclis'in açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak.

Genel Kurul’da ilk görüşülecek düzenlemenin, geçen yasama yılında Meclis'e sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi olması bekleniyor.

9 maddelik teklifte, Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor.

9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking 'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında.

13. Yargı Paketi ’nin de ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Süresiz nafaka uygulaması nı sona erdirecek yasal düzenleme ile sosyal medyaya kimlik bilgileri ile giriş yapmayı öngören kanun düzenlemenin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.