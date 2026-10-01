TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonu

TBMM 'de yeni yasama yılı başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenleniyor.



NTV Muhabiri Uğraş Bingöl'ün aktardığına göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tebrikleri kabul etti.

Resepsiyona gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlar ve fon soruşturması nedeniyle resepsiyona katılmayacağını açıklamıştı.

BAHÇELİ'DEN GAZETECİLERE AÇIKLAMALAR



Bahçeli, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesi hakkında Bahçeli, “Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır. Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz” dedi.



Bahçeli'ye Genel Kurul'da İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’yla tokalaşmaması soruldu. “Bu yeni bir dönemin başlangıcı mı?” sorusuna Bahçeli “İyi olacak inşallah. Evet öyle düşünelim” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci hakkında "Süreç 2027'de nihayete erebilir mi?" sorusuna Bahçeli, "Gelecekten umutluyum" yanıtını verdi.

DEM PARTİLİ VEKİLLERLE SOHBET ETTİ

Bahçeli, resepsiyonda DEM Partili vekillerle selamlaşarak sohbet etti. Bahçeli, bir süre sonra resepsiyondan ayrıldı

KURTULMUŞ: YENİ PARTİ'NİN AYRILMASI NEZAKETE UYGUN DEĞİL

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti'nin vekillerinin Genel Kurul'dan ayrılması hakkında, “Yeni Partinin ayrılmasını doğru bulmuyorum siyasi nezakete uygun değil, şık değil" yorumunu yaptı.

CEVDET YILMAZ: YARINKİ TOPLANTIDA GÜNDEMİMİZ ‘İLAVE NE TEDBİRLER ALINABİLİR?’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını hakkında, “SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışmaya ihtiyacı var? Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz.” dedi.