TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti.

TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Hatipoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti rozeti taktı.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

'deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 264

Cumhuriyet Halk Partisi: 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 43

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 5

İşçi Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Bağımsız Milletvekili: 1

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

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