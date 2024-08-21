TBMM’den Süleyman Soylu’nun dokunulmazlık başvurusuna yanıt

TBMM Başkanlığı, İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle yaptığı başvuruya yanıt verdi. Meclis Başkanlığı, Soylu’nun başvurusuna ilişkin yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığını açıkladı.

TBMM’den Süleyman Soylu’nun dokunulmazlık başvurusuna yanıt

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili , 26 Ağustos Cuma günü Başkanlığı’na sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Soylu, başvuru dilekçesinde fiili olarak 40 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve bu sürede karalama, iftira kampanyalarına maruz kaldığını belirtti.

Soylu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“CHP Genel Başkanları ve sözcüleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yıllardır tehdit eden PKK terör örgütü ve onun siyasi birliktelik ve uzlaşı yürüttükleri 'teki temsilcilerine, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı yapmadıkları ve yapamadıklarını, söylemedikleri ve söyleyemediklerini, üstelik de onlarla birlikte, görev yaptığımız döneme ve şahsıma karşı, milletimizin gözü önünde eş zamanlı bir kampanya yürütmektedirler.

Altını çizmem gerekir ki, insani ve vicdani tüm değerlerden yoksun bu kampanya ve saldırıların hukuken de izah edilecek bir yönü bulunmamaktadır. Elbette ki demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclisimizin iradesine olan saygım, yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasal dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.”

TBMM BAŞKANLIĞI BAŞVURUYA YANIT VERDİ

Soylu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebine yanıt TBMM Başkanlığı’ndan geldi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı yanıtta, “Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.” denildi.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Söke’de meyve sineği ile mücadele sürüyor

Söke’de meyve sineği ile mücadele sürüyor

Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon

Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon

Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

Sinop'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Sinop'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...