TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.



TBMM'DE BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ

Öte yandan TBMM Başkanlık Divanının, Başkanvekilleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlerine seçilen üyelerin listesi de Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre, TBMM Başkanlık Divanının, Başkanvekilleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlerine Genel Kurulun 14.06.2023 tarihli 5’inci Birleşiminde yapılan seçim ile milletvekilleri seçildi.

Seçilen milletvekilleri ise şu şekilde:

Başkanvekilliklerine; CHP’den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP’den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti’den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ; Katip Üyeliklere, AK Parti’den Ankara milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez seçildi. CHP’den Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez seçilirken İYİ Parti’den ise Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçildi.

İdare Amirlerine ise AK Parti’den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçilirken CHP’den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP’den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Yeşil Sol Parti’den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.