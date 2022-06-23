TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 03:45

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Büyük Millet Meclisinin () çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir" denildi.

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