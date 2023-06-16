TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Büyük Millet Meclisinin () çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı ’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

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