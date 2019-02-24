TBMM Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni başkanı oldu.



TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.



Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurul'da bulundu.

4 ADAY YARIŞTI

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığı'na aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

1. TUR OYLAMA

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı. Adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Oylamada 528 milletvekili oy kullandı.

İlk tur oylamada, AK Parti'li Şentop 322, CHP'li Altay 120, HDP'li Kemalbay 45, İYİ Parti'li Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

2. TUR OYLAMA

Seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı. İkinci turda 544 milletvekili oy kullandı. Oylamada, AK Parti'li Şentop 333, CHP'li Altay 126, HDP'li Kemalbay 46, İYİ Parti'li Filiz 35 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

3. TUR OYLAMA

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oyla TBMM Başkanı seçildi.

Üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı. Oylamada, AK Parti'li Şentop 336, CHP'li Altay 124, HDP'li Kemalbay 46, İYİ Parti'li Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI



3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop, bir teşekkür konuşması yaptı. Şentop, dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür etti.



Bunun kendisi için çok büyük bir mazhariyet olduğunu dile getiren Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan, aziz milletimizin de itimadıdır. Bunu hep birlikte giriştiğimiz millet yolunda hizmet için bahşedilmiş bir vesile, bir zemin olarak görüyorum. Bu millet itimadının bana yüklediği mesuliyet, biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki pek ağırdır. Sizlerin yardım ve desteğinin devamı, bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde en büyük yardımcım olacaktır. Cenab-ı Hakk, beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin" diye konuştu.



Dünya tarihinde birçok ülkede temel siyasi kurumların bazı büyük olaylar neticesinde ortaya çıktığını ifade eden Şentop, çoğu zaman devletlerin kurulduğunu ve sonra temel siyasi kurumlarını oluşturduğunu söyledi.



TBMM'nin kaderinin ise farklı olduğunu vurgulayan Şentop, önce Meclis'in oluştuğunu, sonra siyasi iktidar, hükümet ve devletin yeniden teşkil edildiğini kaydetti. Şentop, TBMM'nin sadece anayasa hukukundaki teknik anlamıyla bir "Kurucu Meclis" olmadığını, aynı zamanda hukuku, devleti, siyaseti yeniden inşa eden bir Kurucu Meclis olduğunu belirtti.



"BU MECLİS AYNI ZAMANDA GAZİ MECLİS'TİR"



Şentop, şöyle devam etti:



"Yüce Meclisimizi, dünyadaki diğer parlamentolardan ayıran en önemli vasıf budur. Bu Meclis aynı zamanda Gazi Meclis'tir. Gazilik sıfatını, kamil manada hak ederek taşıyan yegane meclis, çatısı altında bulunmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız Birinci Meclis'in milletvekilleri, sadece bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı İstiklal Mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Polatlı yakınlarından gelen çatışma ve top sesleri arasında faaliyetlerini sürdüren o müstesna Meclis'in üyeleri, her şart altında görev yapmanın, imanın, azmin, kararlılığın ve istiklal iradesinin en güzel örneklerini göstermişlerdir."



Şentop, yıllar sonra 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe ve işgal girişimi karşısında Meclis'in, gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir daha gösterdiğini ve ikinci defa gazilik sıfatını kazandığını vurgulayarak, "Darbeci hainler, milleti gerçek manada temsil eden TBMM'ye ve milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmışlardır. Burada hep beraber, milletvekillerimiz darbeye karşı ortak duruş sergilemişler, Gazi Meclis'e yakışan tavra sahip çıkmışlardır" dedi.



Milli iradeye ve bizzat vatana yönelen bu alçak saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şentop, "Bu hain saldırının boşa çıkartılmasında milletimize liderlik eden, Türkiye'nin bağımsızlığını, milli bekasını ve kendisi kalarak büyümesi hedefini bir ufuk olarak hepimizin önüne koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum" ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN ÜMİDİ DAİMA BU YÜCE MECLİS OLMUŞTUR"



TBMM'nin, başlangıcından bugünlere bütün zor zamanlarda daima milletin ümidi olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün de bu Meclis, aziz milletimizin iradesinin tecelligahıdır; en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclis'e layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir.



Sizler görevlerinizi yerine getirirken, ben de üzerime düşen görevleri, Meclisimizin tamamını, hepinizi temsil etme şerefinin gereği olarak adalet ve tarafsızlık anlayışı içerisinde ve yoğun çalışmalarımızın her aşamasında, karşılıklı anlayışın canlı tutulması inancıyla yürüteceğim."



Mustafa Şentop, Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'den bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev üstlenmiş bütün Meclis başkanlarını saygıyla selamladığını belirterek, "Başlangıçtan bugüne yüce Meclis'te milletvekili olarak görev yapmış bütün siyasetçilerimizi, ölenlerine Allah’tan rahmet, hayatta olanlarına ise sağlık ve afiyetler dileyerek şükranla yad ediyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Yüce heyetinizi ve sizlerin şahsında egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.



Şentop, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti gruplarının temsilcileriyle tokalaştı.



Oturumu yöneten Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçimin tamamlanmasının ardından, birleşimi, 27 Mart 2019 Çarşamba günü 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



Şentop, birleşimin kapanmasının ardından milletvekillerinin tebriklerini kabul etti.

GEÇİCİ TBMM BAŞKANI ADAN GÖREVİNİ ŞENTOP'A DEVRETTİ



Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a devretti.



Adan, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Şentop'u Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.



Büyük bir demokrasi örneği ortaya konularak Şentop'un yeni TBMM Başkanı seçildiğini belirten Adan, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini, güçleneceğini, birlik ve beraberliğini dünya varoldukça devam ettireceğini söyledi.



MHP ile AK Parti'nin, demokrasi örneği sergilediğini dile getiren Adan, parlamento üyelerine teşekkür etti.



TBMM Başkanlığı mührünü Şentop'a veren Adan, "Elinizdeki mührü milletimize hizmet yolunda, hak yolda, adalette kullanacağınıza inanıyorum. Başkanlık döneminizi saygıyla şükranla takip edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Adan, TBMM Başkanvekili seçilen AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i de kutladı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis'in iradesini ortaya koyduğunu belirterek, kendisine bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte katkı sunan milletvekillerine teşekkürlerini iletti.



Meclis Başkanlığı'nın zor bir görev olduğunun altını çizen Şentop, şöyle konuştu:



"TBMM'nin hem tarihi yükü hem yaşadığımız günler itibarıyla Meclisimizin görevleri çok önemli hem de yeni bir anayasa değişikliği yaptık. Bu çerçevede yeni sistemin yerleşmesi için gösterilecek gayretler, uygulamalar, tutumlar ayrıca hukuki düzenlemeler önemli. Bu bakımdan tüm milletvekillerimizin, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini, milletimizin duasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞENTOP'A TEBRİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Şentop'u telefonla arayarak kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Şentop'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Gizli oyla yapılan seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy arandı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy arandı.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamasaydı, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacaktı. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecekti.

Öte yandan ikinci tur oylamada eski Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Kurul salonuna geldi.

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti temsilcileriyle tokalaştırdıktan sonra oy kullandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

AK PARTİ'NİN YENİ TBMM BAŞKANVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU



Toplantının başında ise Genel Kurul'da, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliği'ne, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır" dedi.

ŞENTOP'TAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Bu arada TBMM Başkanı Adayı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis Başkanlığı seçiminde verdiği destek için teşekkür etti.



Şentop, Meclis'te, parti gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması sebebiyle Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini ve daha sonra Meclis Başkanı seçimi için bir sürecin başladığını anımsattı.



Meclis Başkanı adaylığı için başvurusunun ardından cuma günü TBMM AK Parti Grubu ile TBMM MHP Grubu'nu ziyaret ederek destek istediğini belirten Şentop, "MHP, içerisinden bir aday çıkartmadı, AK Parti'nin içinden çıkacak bir adayın destekleneceği ifade edilmişti. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Dün de bunu teyiden bir mesaj vermişti" dedi.



Şentop, bugün de CHP, İYİ Parti ve HDP'nin TBMM gruplarına nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?



Makedonya'dan Türkiye'ye göç ederek Tekirdağ'a yerleşen Rumelili bir ailenin çocuğu olan Mustafa Şentop, Rumeli-Balkan kökeni dolayısıyla Balkan ülkeleriyle ve bu ülkelerdeki kurumlarla yoğun mesaide bulundu.



Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunu olan Şentop, üniversiteyi Türkiye derecesi yaparak kazandı.



Bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde okuduktan sonra hukuk alanına olan ilgisi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçen Şentop, eğitimini burada tamamladı.



Mustafa Şentop, gençlik yıllarından itibaren bir taraftan akademik çalışmalara yöneldi diğer taraftan düşünce kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.



Öğrencilik yıllarında dönemin etkili yayınlarından olan Teklif Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yürüten Şentop, bu dönemde en büyük desteği, o sırada Refah Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gördü.



Şentop, Türk Hukuk Tarihi ve Anayasa Hukuku alanlarında önemli çalışmalar yaptı, ders verdi. Birçok öğrenci yetiştiren önemli bir ilim adamı olan Şentop, 2011'de İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi.



30 Eylül 2012'de gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçilen Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.



Şentop, 30 Mart 2014 yerel, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nin yürütülmesi süreçlerinde Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda görev yaptı. Mustafa Şentop, 2011 Genel Seçimlerinden sonra TBMM'de oluşturulan ve 4 partinin temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı.



Şentop, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra oluşan 26. Dönem parlamentosunda TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yürüttü.



Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yasal altyapısının oluşturulması çalışmalarında görev yürüten Şentop, AK Parti ve MHP arasında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın protokol çalışmalarında Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda görev yaptı.



Hukukçu Sabriye Şentop ile evli olan Şentop, dört çocuk sahibi.

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