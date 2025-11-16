TBMM'nin yeni Sıfır Atık adımı
16.11.2025 12:45
AA
TBMM'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında iki otomatik depozito iade makinesi konuldu.
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Meclis'e yeni otomatik depozito iade makineleri, konuldu.
Milletvekilleri ve Meclis personeli, üzerinde "depozitosu olan ambalaj (DOA)" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla iade edebilecek.
Her bir ambalajın depozito bedeli, cep telefonlarına indirilecek "DOA" mobil uygulaması üzerinden oluşturulan kişisel e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.
Makine dolum ve bakım işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) personeli tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.
Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İlerleyen tarihlerde TBMM'deki otomatik depozito iade makinelerinin sayısının artırılması planlanıyor.