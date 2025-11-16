TBMM'nin yeni Sıfır Atık adımı

Makine dolum ve bakım işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) personeli tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.

Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İlerleyen tarihlerde TBMM'deki otomatik depozito iade makinelerinin sayısının artırılması planlanıyor.