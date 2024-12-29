TBMM'ye gelen ilginç dilekçe talepleri: "Evli çiftler yurt dışı çıkış harcından muaf tutulsun"

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-27 Kasım 2024 tarihlerinde yaklaşık 13 bin başvuru yapıldı.



Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 3 bin 330 olurken, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı gerçekleştirdiği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı, 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması veya mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi de devam ediyor.



Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

"ÇALIŞMA SÜRESİ AZALTILSIN"



İstanbul'da yaşayan bir kadın, çalışan kadınların, doğumdan sonra çocukları okul çağına gelene kadar günlük çalışma süresinin azaltılmasını ve doğum sonrası analık izninin uzatılmasını talep etti.

"SMA'YA KAYNAK"



Komisyona başvuran bir kişi ise memurların ve kamu işçilerinin maaşından isteğe bağlı kesinti yapılarak, SMA hastalığı tedavisine kaynak sağlanmasını önerdi.

YENİDOĞAN ÇETESİ



Hükümlülere yönelik af düzenlemesi, cezaevindeki mahkumların nakil talepleriyle ekonomik alanlarda düzenlemeler yapılmasını içeren çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçeler arasında, bilgisayar mühendislerine yeşil pasaport verilmesi, çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak abartı egzoz kullanan araçlara uygulanan idari para cezasının artırılması, engellilerin çalıştığı bir yılın iki yıl yerine geçecek şekilde değerlendirilmesi, "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada kısas uygulanması talep edildi.

ÖĞRETMENLERE YIPRANMA PAYI



Başvurular arasında şu talepler de yer aldı:



"En az üniversite mezunu olanların milletvekili seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması; kapalı alanlarda sigara içme yasağının kaldırılması, 16 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halkoylamasına katılma hakkı verilmesi, konut sahibi olanların ikinci bir konut almalarını yasaklayacak yasal düzenleme yapılması, sosyal medya platformlarının yasaklanması, milletvekili maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi; düğün konvoylarının yasaklanması; kontörlü telefon hatlarının tekrardan satılmaya başlaması, benzin istasyonlarındaki tuvaletlerde kadınlar için kabin sayısının 4'e çıkarılması; öğretmenlere yıpranma payı verilmesi, apartman önlerinde bulunan köpeklerin barındırılmasının ve beslenmesinin yasaklanması, kız çocuklarına bağlanan yetim maaşının aynı şartlarla erkek çocuklarına da bağlanması, vegan mahkumların beslenme taleplerinin idare tarafından karşılanması; evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması."



Komisyona başvuran bir kişi, öz anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için yardım talep etti.