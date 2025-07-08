Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavclığı tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakeret ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke Meclis'e ulaştı ve Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komsiyona havale edildi.

Komisyon elindeki dosyaları dönem sonuna bırakıyor. Şu ana kadar CHP'den 61 milletvekiliyle ilgili fezleke hazırlandı.