TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanlığı'na CHP, DEM Parti ve TİP'e ait 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş."
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- Türkiye
- CHP
- Dem Parti