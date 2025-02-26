TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığı'na CHP, DEM Parti ve TİP'e ait 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

" İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş."

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