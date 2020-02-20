TBMM'ye yeni kurşun geçirmez bina

Meclis'in en yoğun giriş noktalarından biri olan Ayrancı Kapısı'nda güvenlik en üst seviyelere çıkartılıyor.ü

Hergün binlerce ziyaretçinin kullandığı kapıya yeni bir nizamiye binası yapıldı. Bina kampüs içindeki ana binanın mimarisi ile uyumlu olarak inşa edildi. Binanın çatı kaplaması tamamen bakırdan yapıldı.



Dış cephe yine ana binaya uygun olarak traverten taş ile kaplandı. Güvenlik için ise son teknoloji kullanıldı.



Duvarları kurşun geçirmez özelliğe sahip yeni binanın camlarını hiç bir darbe etkilemiyor. G3 mermisi de dahil olmak üzere camlar kurşun geçirmiyor.



İki katlı binanın giriş katında giriş kartı alma-verme bankoları bulunuyor.



Meclis’e giriş yapacaklar kartını aldıktan sonra kapı dedektörü ve x-ray cihazından geçiyor. Alt katta yer alan yemekhane, duş-WC, dinlenme salonu güvenlik personelinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

