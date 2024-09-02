TCDD 109 işçi alımı yapıyor: 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2024 TCDD personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS şartı aranacak olan başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?



TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPACAK



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek.



Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

