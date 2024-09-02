TCDD 109 işçi alımı yapıyor: 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 109 işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan işçi alımının 84'ü tren teşkil, 25'i ise istasyon operasyon işçisi olacak. Başvuru yapacak olan adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD 109 işçi alımı yapıyor: 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2024 başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS şartı aranacak olan başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

TCDD 109 işçi alımı yapıyor: 2024 TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

BAŞVURU ŞARTLARI

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar İş Kurumunda () yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

HANGİ İLLERE PERSONEL ALINACAK?

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

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