TCDD 124 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? (TCDD 124 personel alımı için gereken şartlar neler?)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 9 farklı alanda 124 personel alımı yapacak.

Alım yapılacak branşlar şu şeklilde:

İmalat işçiliği, Lokomotif-Motor-Vagon İmal ve Tamircisi, Elektirikçi, Kaynakçı,Elektronik işçisi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü.

TCDD ayrıca, 21 eski hükümlü ve 11 engelli daimi işçi temini de yapacak.



TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular, İŞKUR üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında alınacak.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol

gücüyle çalışmaktadır)



Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.