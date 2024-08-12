TCDD 195 sürekli işçi alımı yapacak (TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, 195 kişi TCDD bünyesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin ayrtıntılar...

TCDD 195 sürekli işçi alımı yapacak (TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 195 alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüze çeşitli unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapılacaktır. İlanımıza başvurular 12.08.2024-16.08.2024 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden kabul edilecektir." denildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacak.

TCDD 195 sürekli işçi alımı yapacak (TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri) - 1

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

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