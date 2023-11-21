TCDD deposunda korkutan yangın

Erzurum'da TCDD'ye ait depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depo yanındaki benzin varillerine ulaşmadan söndürüldü.

TCDD deposunda korkutan yangın

Erzurum'da, Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki TCDD'ye ait tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının deponun bitişiğindeki ambarda bulunan benzin varillerine ulaşmaması için çaba gösterdi.

Polis ekipleri de güvenlik şeridiyle önlem alarak deponun yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle deponun çatısı kullanılamaz hale geldi.

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