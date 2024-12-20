TCDD Genel Müdürlüğü 204 sürekli işçi (makinist) alacak

TCDD Taşımacılık A.Ş., farklı işyerlerinde istihdam edilmek üzere 204 sürekli işçi (makinist) alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR üzerinden 23 Aralık 2024 – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.



Başvurular yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılacak ve adaylar ilan edilen işgücü taleplerinden yalnızca birine başvurabilecek. Son başvuru tarihi itibarıyla ilgili okul bölümlerinden mezun olmak şartı aranıyor.



Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklarını www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihte şahsen teslim edecek, evrakları kabul edilenler aynı tarihlerde sözlü sınava alınacak.

