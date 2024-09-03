TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı aranmıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek.

TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? KPSS şartı aranmıyor

109 işçi alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar İş Kurumunda () yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

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