TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı paylaştı: TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istiham edilmek üzere 24 sürekli işçi alımı yapacak. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacak. Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
TCDD işçi alımı başvuruları İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında alınacak.
İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
(Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonrawww.tcddtasimacilik.gov.tradresinden ilan edilecektir.)
Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;
1- Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr web adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.),
4- Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),
7- Başvuru Formu
Nihai Listedeki Kaynakçı Adaylarından;
" Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
(Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.
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