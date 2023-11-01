TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı paylaştı: TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



TCDD işçi alımı başvuruları İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER



(Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonrawww.tcddtasimacilik.gov.tradresinden ilan edilecektir.)



Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;



1- Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)



2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,



3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr web adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.),



4- Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),



5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),



6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),



7- Başvuru Formu



Nihai Listedeki Kaynakçı Adaylarından;



" Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı



(Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.