TCDD tren makinisti alımı yapacak: Kursiyer alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.



TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak



Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak



Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)