TCDD'den Sakarya için ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tarafından yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu bildirildi.



Belirtilen demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"9-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."



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