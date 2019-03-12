Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından rapor hazırlandı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, teftiş raporunda kazaya ilişkin başlıca yedi sebep şöyle sıralandı:



"1- En önemli sebep, menfezdeki balast (demiryoluna döşenen tabaka) ile dolgunun erozyona uğramasıydı. Menfez kapasitesinin yetersizliğinden ötürü yağmur birikip gölleşti, önce balast aktı, ardından erozyon yaşandı ve rayların altı boşaldı. Bu husus hatlardan sorumlu yol bakım onarım müdürlüğünce fark edilemedi.



2- Raylarda kırılma meydana gelmediği için sinyalizasyon sistemi devreye girmedi.



3- Yol bakım onarım şefliği aşırı yağış hususunda farkındalık oluşturamadı.



4- Aşırı yağıştan sonra şeflik hat üzerinde kontrol yapmadı.



5-Hattın bakım-onarımında yeni teknoloji değil, klasik yöntem ve malzemeler kullanıldı. Raporda, “İklim değişikliği dikkate alındığında, toprak dolgu yerine yeni teknolojilerle üretilen malzemeler, çimento enjeksiyonu gibi yöntemlerin dikkate alınmasının daha uygun olacağı kanaatine vanılmıştır" deniliyor.



6- Devlet Demir Yolları dönüşüm çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Kendi içinde ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları beklenen düzeye getiremedi. TCDD'de meteoroloji mühendisi ve hava koşullarını anlık değerlendiren teknik birim bulunmuyor.



7- Mayıs 2018 tarihli Senelik Umumi Muayene Raporu'nda kaza mahallinde balast tutucu duvar yapılması gerektiğine dair tespit yapılmasına rağmen bir çalışma yapılmadı.



HIZ İHLALİ YOK

TCDD Teftiş Kurulu Müfettişi Yasin Demir, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi yönünden hazırladığı raporda, trenin olay yerini saatte 110 kilometre hızla geçtiği ve hız ihlalinin olmadığı belirtildi. Makinistlerin mesleki yeterliliklerinde ve görevi icralarında eksiklik ya da kusur bulunmadığı vurgulandı. Lokomotifin 2017 yılında dört, 2018'de beş kez bakıma girdiği, vagonların ise 2016 ve 2017'de birçok kez onarım gördüğü anlatıldı. Dolayısıyla şirkete atfedilecek kusur olmadığı savunuldu. Yolcu kapasitesinin 360 olduğu, olay anına kadar 342 biletin satıldığı belirtildi. Raporda, "342 yolcudan daha fazlası olduğu anlaşılmış ise de tam olarak kaç yolcu olduğuna dair net bir ifade kullanmak mümkün değildir" denildi.

