TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor: MSB ziyaret tarihlerini ve saatlerini paylaştı

Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, yarın İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı’nda demirleyen olan gemi belirlenen tarih ve saatlerde ziyaret edilebilecek. İşte TCG Anadolu gemisi ziyaret tarihleri ve saatleri...

TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor: MSB ziyaret tarihlerini ve saatlerini paylaştı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), 'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Yarın ziyarete açılacak gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

ZİYARET TARİHLERİ VE SAATLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor: MSB ziyaret tarihlerini ve saatlerini paylaştı - 1

Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek , 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

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