TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu , SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Aralarında çocuklar, öğrenciler ve aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye 'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından inceleme fırsatı buldu.

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar, geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

TCG Anadolu, yarın da ziyaret edilebilecek.