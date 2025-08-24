TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru yol aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

BOĞAZ'DAN GEÇECEK



TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.