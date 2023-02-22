TCG Bayraktar gemisinde ikinci doğum

Depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde bir çocuk daha dünyaya geldi.

TCG Bayraktar gemisinde ikinci doğum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da yapan depremzede kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

TCG Bayraktar gemisinde ikinci doğum - 1

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi. 14 Şubat'ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz." denildi.

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