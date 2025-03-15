TCG Büyükada ve TCG Kınalıada, 18 Mart'ta ziyarete açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla TCG Büyükada ve TCG Kınalıada gemilerinin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Büyükada ve TCG Kınalıada gemilerimiz, Çanakkale'de halkımızın ziyaretine açılacaktır. 18 Mart 2025 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Çanakkale Boğazı'nda 'Denizde Resmi Geçit Töreni' icra edilecektir."