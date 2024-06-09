TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.

TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (), - ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134. Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto/Japonya'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'ya ulaşmasının ardından, yarın Ertuğrul Fırkateyni Kazası'nın 134. yılında, şehitler anısına Kuşimoto ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.

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