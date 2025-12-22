TDK, 2025 yılının kelimesini seçiyor: Halk oylaması açıldı

TDK çalışmayı, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile yürütüyor.

Çalışma kapsamında, Değerlendirme Kurulu ve halktan öneri alındı. 5 kelime ve kavram belirlendi.

Bunlar, “dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme” oldu.

Bugün başlayan oylama için son gün 28 Aralık Pazar. Anket için ilgili bağlantı TDK'nın resmi sitesinde yayınlandı.

KELİMELERİN/KAVRAMLARIN ANLAMLARI NELER?

Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.

Vicdani körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.

Eylemsiz merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.

Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.