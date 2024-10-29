TDK ekranında günün kelimeleriyle 29 Ekim kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşıda

"YARIN"



28 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözünden yola çıkarak ekranda “Yarın” sözcüğü yer aldı.

"CUMHURİYET"



29 Ekim'de ise Cumhuriyet'in adını taşıyan “Cumhuriyet” kelimesi ekrana yansıdı.

"İLELEBET"



30 Ekim'de de Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadesinden hareketle “İlelebet” sözcüğü yer alacak.



Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024'ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün "Günün Kelimesi"ni paylaşıyor.



Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.

