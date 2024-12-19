TDK oylama başlattı: 2024’ü anlatan kelime hangisi?
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı. Uzman isimlerden oluşan heyetin belirlediği 7 kelime, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçiyor. Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, 7 kelime belirledi.
Bu kelimeler, algoritma, dijital yorgunluk, kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, yapay zekâ, yozlaşma olarak belirlendi.
Kurul tarafından belirlenen kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Tdk
- Gündem