TDK yılın kelimesini açıkladı. “Dijital vicdan” nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) 2025 yılının kelimesini açıkladı.

Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi “dijital vicdan” oldu.

Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptı.

DİJİTAL VİCDAN NEDİR?

Bakan Ersoy'un yaptığı açıklamada halk oylamasında yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı belirtildi. Açıklamada “Bu süreçte seçilen kavramın dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor” ifadelerine yer verildi.

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada “Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILIN KELİMESİ KALABALIK YALNIZLIK

Geçtiğimiz yıl bir milyondan fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen halk oylamasında yılın kelimesi "Kalabalık yalnızlık" seçilmişti. "Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır." denildi.