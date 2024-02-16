Tebliğ var diyerek boş senet imzalattı, onlarca kişiyi dolandırdı

İzmir'de kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, tebliğ var diyerek onlarca kişiye boş senet imzalattı. Polis tarafından yakalanan dolandırıcı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tebliğ var diyerek boş senet imzalattı, onlarca kişiyi dolandırdı

’in Karşıyaka ilçesi'nde bir kişi kapı kapı dolaştı, "hakkınızda tebliğ var" diyerek onlarca kişiye boş senet imzalattı. Kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan dolandırıcı polis tarafından yakalandı.

Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.

Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli ” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

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