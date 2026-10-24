Büyük tepki çekmişti. Tebligat gitti, zincir marketteki uygulama son buldu

BELEDİYE TEBLİGAT GÖNDERDİ

Bunun üzerine belediye işletmeye tebligat gönderdi. Tebligatta, söz konusu uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, uygulamanın devam etmesi halinde idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Belediye konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na da bildirimde bulundu. Tebligatın ardından markette hırsızlığa önlem olarak yapılan uygulamaya son verildi.

"VATANDAŞ RENCİDE EDİLDİ"

Markette yapılan denetim sonrası açıklama yapan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların rencide edilmesine geçit vermeyeceklerini söyledi.

İşletmelerin zarar görmesini de istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Ocak, "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir." ifadelerini kullandı.