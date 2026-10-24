Büyük tepki çekmişti. Tebligat gitti, zincir marketteki uygulama son buldu
24.10.2026 15:15
Son Güncelleme: 24.10.2026 15:18
Marketin hırsızlık önlemi olarak mağazaya giren müşterilerin çantalarını bantladığı ileri sürüldü.
Ankara'da bir zincir market, mağazaya giren müşterilerin çantalarını bantladı. Hırsızlık önlemi olduğu savunulan uygulama belediye tebligatıyla son buldu.
Ankara'da bir zincir markette müşterilerin çantaları bantlandı.
Sincan'da faaliyet gösteren zincir markette alışveriş yapanlar, içeriye girişte çantalarına bant yapıştırılıp, kilitli dolaplara konulduğunu, bunun hırsızlığa karşı bir önlem olarak yapıldığını iddia ederek belediyeye ihbarda bulundu .
WhatsApp ihbar hatları üzerinden iletilen şikayetler üzerine belediye zabıta ekipleri inceleme başlattı.
Sosyal medyaya da yansıyan olay üzerine yapılan incelemede şikayetlerin doğru olduğu, mağaza girişindeki güvenlik görevlilerinin müşterilerin çantalarını aldığı, bant yapıştırdığı ve vestiyer bölümündeki kilitli dolaplara koyduğu kamera görüntüleriyle tespit edildi.
Belediye ekipleri markete giderek inceleme yaptı.
BELEDİYE TEBLİGAT GÖNDERDİ
Bunun üzerine belediye işletmeye tebligat gönderdi. Tebligatta, söz konusu uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı, mülkiyet hakkı gibi temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, uygulamanın devam etmesi halinde idari işlem uygulanacağı belirtildi.
Belediye konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na da bildirimde bulundu. Tebligatın ardından markette hırsızlığa önlem olarak yapılan uygulamaya son verildi.
"VATANDAŞ RENCİDE EDİLDİ"
Markette yapılan denetim sonrası açıklama yapan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların rencide edilmesine geçit vermeyeceklerini söyledi.
İşletmelerin zarar görmesini de istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Ocak, "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir." ifadelerini kullandı.