Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Hasan Bilgili için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi
DHATürkiye
Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili için 27 yıl 6 ay hapis cezası istendi.
Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında soruşturma tamamlandı.