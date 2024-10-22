Tecrit nedir? Cezaevinde tecrit ne demek?

"Tecrit" kelimesi, genellikle bir kişinin ya da grubun diğerlerinden izole edilmesi ya da dışlanması anlamında kullanılır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Kişinin bunu kendi kendine yapması ise inziva olarak nitelenir.



Kendisine ve çevresine zarar verme ihtimali gösteren, şizofreni veya mani gibi rahatsızlığı bulunan bireylerin psikiyatrik rehabilitasyon kapsamında kapalı bir yerde tutulmasını da içerir. Cezaevlerinde ise ceza veya koruma amaçlı uygulanır. Uygulama, güvenlik gerekçeleri, disiplin ihlalleri veya mahkumun korunması amacıyla gerçekleştirilebilir. Ancak cezaevi tecridi, insan hakları açısından tartışmalı bir konu olup, uzun süreli tecritin psikolojik etkileri ve insan onuru üzerindeki etkileri sıkça ele alınmaktadır.