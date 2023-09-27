Tedavi için hastaneye getirilen mahkum firar etti

Olay, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işlediği bir suç nedeniyle Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan M.A. (27) rahatsızlığı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan M.A. yetkililerin bir anlık boşluklarından yararlanarak hastaneden firar etti.

Hükümlü şahsın firar ettiğinin anlaşılması üzerine emniyet güçleri alarma geçti.

Polis ekipleri, başta hastane çevresi olmak üzere kent genelinde M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.