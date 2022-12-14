Tedavi sürecinde 5 ay hastane otoparkında yaşayan baba, oğlunu kaybetti

Bolu'da tedavi gören oğlunu, yaşam mücadelesinde bir gün bile yalnız bırakmayan baba Ahmet Yorgun, 24 yaşında vefat eden evladını Bartın'da toprağa verdi.



4 yaşındayken yakalandığı epilepsi hastalığının ardından nisan ayında vertigo ve Guillan-Barre Sendromu (bir tür nörolojik hastalık) teşhisi konulan Onur Yorgun (24), tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yorgun'un cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Sipahiler köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve helallik alındı.



Köy camisinde kılınan namazın ardından Yorgun'un cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Baba Ahmet Yorgun, oğlunun tedavi sürecinde 5 ayı, hastanenin otoparkındaki otomobilinde geçirdi. Yorgun, daha sonra Bolu Valiliğince Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirildi.



OĞLU İÇİN 145 GÜN OTOPARKTA KALDI



Cenazede güçlükle ayakta duran Yorgun gazetecilere, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yorgun, 145 gün hastane otoparkında otomobilde yattığını, sonrasında misafirhanede kaldığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Devletimiz bize sosyal hizmetlerden yer buldu. Onların sayesinde diğer günlerimizi orada geçirerek tedavimiz devam etti ama sonuç alamadık, haliyle kalbine yenik düştü. 180'inci günde vefat etti. Hocalarımızdan Allah razı olsun, ilgilendiler. Vertigosu epilepsiyi tetikledi, sonra vücuduna vurdu ve yürüyemez oldu."



Uzun süre hastanenin yoğun bakımında, mescitte veya kantinde beklediğini anlatan Yorgun, "Akşamları da 145 gün boyunca arabada kalmıştım. Sonra devletimiz sayesinde sıcak bir yerde kaldık. Ama kalbimize yenik düştük, oğlumuzu kaybettik. Allah razı olsun Bolu Valiliğinden, sosyal hizmetlerden, oradaki duyarlı vatandaşlardan." ifadelerini kullandı.