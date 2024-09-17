Tedavi süresi uzayınca diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tedavi süresi uzadığı iddiasıyla diş kliniğine kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan hasta ve kendisine yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Tedavi süresi uzayınca diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş tedavi kliniğine yönelik, iş yerinin kapalı olduğu gece saatlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda, kliniğin pencerelerine ve duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Kliniğin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayda silahı kullandığını belirlediği Orhan A. (22) ve kendisini motosikletle olay yerine getirip daha sonra kaçmasını sağladığını tespit ettiği arkadaşı Muhammed Can K'yi (21) ikametlerine düzenlediği baskınla yakaladı.

Olaydan bir süre önce klinikte tedavi edildiği saptanan Orhan A'nın ifadesinde, tedavi sürecinin uzaması nedeniyle sinirlenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği iddia edildi.

Şüpheliler Orhan A. ve Muhammed Can K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kliniğin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, 2 şüpheli motosikletle olay yerine geldikten sonra sürücünün arkasındaki zanlı pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.

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