Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebek, muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.



Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.