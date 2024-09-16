Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin hayati tehlikesi var.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla bebek 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Vücudunda morluklar bulunan bebeğin, komşunun evinde televizyon ünitesinden düştüğünü söylenerek muayenesinin ardından ailesine teslim edilerek evine gönderildi.
Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebek, muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.
Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.
Soruşturma sürerken Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının Adli Tıp raporuyla kesinleştiğini ifade etti.
Bakiye Y., birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı.
Küçük kızın kardeşi ise koruma altında.
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