Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve dövülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hayati tehlikesi süren bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve cinsel istismar şüphelisi 3 kişi tutuklu bulunuyor.

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin hayati tehlikesi var.  

'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla bebek 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

Vücudunda morluklar bulunan bebeğin, komşunun evinde televizyon ünitesinden düştüğünü söylenerek muayenesinin ardından ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var - 1

Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebek, muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan bebek, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek | Annenin ifadesi ortaya çıktı

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Soruşturma sürerken Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının Adli Tıp raporuyla kesinleştiğini ifade etti. 

Bakiye Y., birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı. 

Küçük kızın kardeşi ise koruma altında.

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